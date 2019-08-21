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Холодильник XVII века обнаружили при раскопках в Пскове

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Археологи обнаружили при раскопках в Пскове холодильник образца XVII века. Ученые считают, что комната использовалась для хранения продуктов в условиях низкой температуры.

Раскопки проводятся во дворе Поганкиных палат. Археологам удалось обнаружить следы закладки оконного проема, который ранее использовался как дверь наружу. Так как помещение соединяется с поварней, ученые считают, что конструкция использовалась в качестве холодильника. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В дальнейшем холодильник планируют музеефицировать в качестве дополнения к экспозиции «Поварня». Выставка позволит узнать о быте предков.

Также археологи обнаружили фрагменты костей и глиняной посуды.

Ранее сообщалось, что холодильник был обнаружен на раскопках в крепости Копорье в Ленинградской области. Постройку относят к началу XVIII века.

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