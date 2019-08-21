Алашкевич назвала подделкой аудиозапись на которой оскорбляет жителей Тулуна

Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич назвала подделкой аудио, где она называет «бичевней» жителей Тулуна. Власти региона начали служебную проверку, сама чиновница с 20 августа в отпуске. Независимые эксперты считают, что по многим параметрам голос принадлежит Алашкевич. По словам женщины, губернатор лично отправлял ее к потерпевшим. Однако чиновница заявила, что «не видит смысла туда таскаться». Ранее из пресс-службы уволили оператора, которого чиновница обвинила в «сливе» аудиозаписи.