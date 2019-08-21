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Вакцина против гриппа поступила в Красноярский край

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Первая партия вакцины против гриппа поступила в Красноярский край. Количество препарата составляет более 40% от региональной заявки.

По данным министерства здравоохранения Красноярского края, всего в регион поступило 371,4 тыс. доз вакцины для взрослых. До конца недели препарат распределят между прививочными кабинетами медицинских учреждений Красноярска. Также в течение следующей недели вакцину доставят в районы, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

До начала эпидемиологического сезона прививки планируют поставить более чем 1,2 млн местных жителей. Иммунизация должна завершиться 1 декабря.

Ранее сообщалось, что масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои медики считают эффективным средством для профилактики острых респираторных заболеваний в местах большого скопления людей.

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