Организаторы отменили популярный у рязанцев молочный фестиваль

В Рязанской области в 2019 году не состоится молочный фестиваль «За Окой пасутся Ко». Информация о его отмене появилась в официальной группе фестиваля в одной из соцсетей.

Там не указывается, по какой причине было принято подобное решение, говорится лишь об «определенных обстоятельствах». Вопрос о дальнейшей судьбе праздника, который уже успел завоевать любовь местных жителей, пока открыт.

Как уточняет РИА «7 новостей», фестиваль проводили в начале сентября в Рязанском районе, в дубовой роще между селами Коростово и Заокское.

Там обычно работало множество площадок, гостям предлагали поиграть, потанцевать, просто послушать музыку, посмотреть дефиле коров и даже поучаствовать в молочном забеге.