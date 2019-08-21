В Сети воссоздали сцены из GTA в реальной жизни

Блогеры из Индонезии снимают сцены из любимых видеоигр в реальной жизни. И, конечно, авторы не обошли вниманием классику геймеров GTA. Парни в ролях Си-Джея, Биг Смоука и жителей Лос-Сантоса вышли на улицы. 15-минутный ролик с костюмами и декорациями взорвал Сеть. Всё по сценарию: перестрелка, погоня, переворачивающиеся авто. Финал у ролика, как и полагается, бесславно-кровавый. Видео собрало 5,7 млн просмотров и стало самой популярной работой команды.