МЧС предупредило жителей Рязанской области о жаре

Жаркая погода ожидается в течение двух дней в Рязанской области. Сотрудники МЧС рекомендуют местным жителям соблюдать меры предосторожности.

По данным синоптиков, до вечера 21 августа и днем 22 августа на территории региона воздух будет прогреваться до 30–31 градусов. Об этом сообщает РИА «7 новостей». Метеорологическое предупреждение распространило региональное управление МЧС.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо. Куски льда диаметром около 3 см собирали в деревне Березник. Синоптики считают, что град вызван поступлением очень влажной и неустойчивой воздушной массы, а также одновременным прохождением холодного фронта.