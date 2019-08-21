СМИ назвали размер возможных выплат США за Гренландию

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в $600 млн за передачу Гренландии в бессрочное пользование, пишет в среду, 21 августа, газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники.

Поскольку предложение о продаже острова площадью 2,1 млн кв. км в настоящее время отсутствует на рынке, как таковой оценки его стоимости нет. Однако его ВВП в 2017 году составил чуть более $2,7 млрд в год, отмечает издание.

Сумма, названная американскими чиновниками, была определена исходя их ежегодных трат Дании на содержание острова. Так, два года назад глава минфина королевства Кристиан Енсен оценивал эту статью расходов в 4,3 млрд крон в год (около $640 млн).

Чтобы стимулировать Копенгаген к продаже автономии, чиновники из администрации Трампа хотели предложить опцию крупной единовременной выплаты в датскую казну. Сумма этой части сделки не уточняется, отмечает ТАСС.

О намерении Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию написала газета The Wall Street Journal 16 августа, добавив, что сделка укрепит позиции США в Арктике. Информацию позже подтвердил сам американский лидер.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом в королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предлагали спросить мнение жителей Гренландии. В частности, принцесса Антония Шаумбург-Липпе и принц Марио Макс Шаумбург-Липпе заявили, что любое решение народа автономии по этому вопросу будет поддержано, пишет НСН.

В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.