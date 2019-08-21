Фестиваль комедии впервые провели в Пензе

В городе Спутник в Пензе впервые прошел фестиваль комедии Pleasestandup. Он собрал порядка трех десятков стендап-комиков не только из Пензы, но также из Ульяновска, Самары, Саранска и Саратова. Это были не только профессиональные, но и начинающие артисты. Все они развлекали зрителей на открытой площадке.

По словам победителя юмористического фестиваля Максима Дмитриева, которые приводит ИА «Пенза-пресс», в Самаре, откуда он приехал, такой атмосферной площадки нет. Дмитриев выразил уверенность, что через год на площадке в Спутнике будет полный аншлаг.

В свою очередь, организатор фестиваля, арт-директор «Парка Спутника» Игорь Лакодин отметил, что в календаре города, судя по всему, появилось еще одно событие, которое должно стать традиционным. Агентство отмечает, что Лакодин принес на площадку из дома ковер, чтобы создать уютную обстановку.