В посольстве РФ в Камеруне рассказали о самочувствии похищенных пиратами россиян

В посольстве России в Яунде заявили, что российские моряки грузового судна Marmalaita, которые были захвачены в плен у берегов Камеруна, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом в диппредставительстве рассказали агентству ТАСС в среду, 21 августа.

«По имеющейся у нас информации, состояние здоровья россиян — удовлетворительное. Есть договоренность, что им доставят медикаменты против малярии», — отметили в посольстве.

Пираты напали на судно Marmalaita в ночь на 15 августа, когда корабль под флагом Антигуа и Барбуды стоял на рейде. Злоумышленники устроили на судне погром и похитили моряков.

Похищенными оказались трое россиян из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга — капитан, старший помощник и старший механик. Уточнялось, что остальные пленные являются гражданами Германии, однако позже стало известно, что пираты схватили украинца и четверых филиппинцев.

На борту Marmalaita остались еще четверо филиппинцев. Во время налета пираты передали им послание, что скоро сами выйдут на связь. По данным «РИА Новости», российские моряки могут находиться в Нигерии.