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Митридатские лестницы в Керчи реконструируют за 650 млн рублей

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В Керчи (Республика Крым) планируют провести реконструкцию Митридатских лестниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Госконтракт с подрядчиком уже заключили. Он должен будет провести ремонтно-реставрационных работы по сохранению объекта культурного наследия «Лестницы Большие и Малые». Стоимость работ оценили в 651,6 млн рублей, пишет ИА «Крыминформ».

Реконструкция начнется после выдачи Госкомитетом по охране культурного наследия разрешения на работы. Ориентировочный срок — до конца августа.

Подрядчик должен восстановить Митридатские лестницы к 1 сентября 2020 года. Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции в конце ноября 2018 года.

Митридатская лестница является главным символом Керчи. Летом 2015 года произошло частичное обрушение.

21 августа стало известно, что христианский храм Х века обнаружили в крымском пещерном городе на юго-западе республики.

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