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Прощание с актрисой Александрой Назаровой пройдет в Театре имени Ермоловой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Церемония прощания с народной артисткой России Александрой Назаровой будет организована на Новой сцене Театра имени Ермоловой в субботу, 24 августа. Об этом «РИА Новости» сообщили в дирекции театра.

Время начала церемонии будет объявлено позже. Где будет похоронена актриса, пока также неясно, руководство театра ожидает от Троекуровского кладбища ответа на запрос.

Советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет. В Театре имени Ермоловой, где она служила, утверждают, что с июля Назарова находилась в больнице из-за проблем с легкими, однако точный диагноз не называется. Известно, что во время лечения актриса впадала в кому.

Также руководство театра намерено заняться вопросом о дальнейшей судьбе 11-летней внучки народной артистки, которую она воспитывала одна, пишет ТАСС.

Александра Назарова являлась выпускницей Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского. Сначала актриса играла в Центральном детском театре, затем поступила на службу в Театр имени Ермоловой.

За свою актерскую карьеру Назарова снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Широкому зрителю она известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?», сериалах «Моя прекрасная няня» и «Бригада». Звание народной артистки России ей присвоили в 2001 году.

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