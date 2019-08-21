Центр паллиативной помощи откроют в Сыктывкаре в сентябре

В Сыктывкаре (Республика Коми) в сентябре этого года откроется Центр паллиативной помощи онкологического диспансера. Сейчас в здании бывшего отделения психиатрической больницы идет ремонт.

В рамках региональной программы по расширению паллиативной помощи жителям республики на ремонт были направлены 15 млн рублей. Программа рассчитана на три года. Ежегодное финансирование составляет 50 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ».

Как рассказал министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, на 2021–2022 годы будет подана заявка на увеличение финансирования для открытия новых коек. Министр добавил, что в этом отделении их будет 15.

Всего на территории республики появятся 33 койки для оказания паллиативной помощи взрослым и 11 для детей. Сейчас в этой сфере работают 20 специалистов, необходимо подготовить еще четырех врачей и переобучить средних медработников.