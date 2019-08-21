Прямой эфир

Центр паллиативной помощи откроют в Сыктывкаре в сентябре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре (Республика Коми) в сентябре этого года откроется Центр паллиативной помощи онкологического диспансера. Сейчас в здании бывшего отделения психиатрической больницы идет ремонт.

В рамках региональной программы по расширению паллиативной помощи жителям республики на ремонт были направлены 15 млн рублей. Программа рассчитана на три года. Ежегодное финансирование составляет 50 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ».

Как рассказал министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, на 2021–2022 годы будет подана заявка на увеличение финансирования для открытия новых коек. Министр добавил, что в этом отделении их будет 15.

Всего на территории республики появятся 33 койки для оказания паллиативной помощи взрослым и 11 для детей. Сейчас в этой сфере работают 20 специалистов, необходимо подготовить еще четырех врачей и переобучить средних медработников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отделение паллиативной помощи появилось в Курске
Паллиативные отделения получат новую технику в Тверской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019