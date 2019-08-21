Станцию очистки воды построят в деревне в Псковской области

В деревне Череха Псковского района планируют построить станцию очистки питьевой воды. Максимальная стоимость контракта составляет 43 млн рублей.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе администрации региона, проект предусматривает строительство здания водоподготовки, благоустройство станции очистки и бурение скважины на глубину не более 50 м. Также запланировано обустройство наружных коммуникаций и благоустройство территории.

Подрядчика планируют выбрать 29 августа. Он должен будет завершить работы за три месяца с момента подписания договора.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в этом году планируют построить 22 новые станции очистки воды, в том числе в рамках программы «Чистая вода в Калужской области» нацпроекта «Экология».