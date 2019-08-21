На Tesla подали в суд

В США торговая сеть Walmart подала в суд на Tesla. Причина — возгорание солнечных батарей. Технология Илона Маска была установлена на 24 магазинах. В судебном иске ритейлер требует демонтировать все батареи. В Walmart уверены, что при установке были допущены ошибки. Если суд удовлетворит требование, компания Маска выплатит компенсацию.