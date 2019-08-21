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В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8

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Вопрос о возможном восстановлении формата «большой восьмерки» с участием России следует перенести «из публично-развлекательной «в профессиональную сферу». Об этом в среду, 21 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», — цитирует дипломата «Федеральное агентство новостей».

Ранее 21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая пока является «семеркой».

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения РФ в «большую восьмерку», назвав его целесообразным.

Формат G8 прекратил существовать в 2014 году после присоединения Крыма к России. Другие страны «восьмерки» (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия) отказались работать с Россией и начали проводить встречи в формате G7.

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