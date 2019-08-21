Пляжные коляски для маломобильных граждан представили в Геленджике

Оборудование для отдыха и купания в море для людей с ограниченными возможностями здоровья показали в Геленджике. Устройство позволит инвалидам передвигаться по песку пляжей и купаться.

«Плавучая коляска» отличается малым весом, она легко перемещается как по песку, так и по гальке. При наличии сопровождающего люди с ограниченными возможностями здоровья смогут купаться. Ранее такой вид отдыха был малодоступен для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, пишет ИА KrasnodarMedia.

Кроме того, в Геленджике презентовали шезлонги с ортопедическими матрасами, дорожки для передвижения инвалидов-колясочников, а также матрасы для купания в море. С новым оборудованием ознакомились руководители городских пляжей. Перед ними поставлена задача создания комфортных условий для маломобильных граждан.