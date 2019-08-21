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Ввоз 300 т зараженного клещами риса предотвратили в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали крупную партию риса, зараженного насекомыми и клещами. Груз весом 300 т прибыл из Индии. Опасную крупу пытались завезти через морской порт Петербурга.

Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на региональную службу Россельхознадзора, рис прибыл в 12 контейнерах. Образцы продукции исследовали специалисты «Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории». Импортер принял решение вернуть зараженный рис индийскому поставщику.

19 августа сообщалось, что сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз в Петербург двух крупных партий вьетнамского риса, зараженного опасным насекомым — многоядной мухой-горбаткой.

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