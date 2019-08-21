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Источники в США подтвердили данные о сбитом в Йемене беспилотнике MQ-9

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Фото: commons.wikimedia.org
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Представители США подтвердили информацию о сбитом в Йемене американском военном беспилотнике MQ-9. Инцидент произошел в провинции Дамар, сообщает в среду, 21 августа, Reuters со ссылкой на свои источники.

Два собеседника рассказали агентству, что БПЛА сбили повстанцы-хуситы вечером 20 августа.

Ранее в среду о сбитом американском беспилотнике сообщили йеменские мятежники. Представитель вооруженных сил хуситов призвал арабскую коалицию «тысячу раз подумать перед вторжением в воздушное пространство Йемена».

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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