Пожилой мужчина погиб при наезде локомотива в Иркутской области

В Иркутской области проводится проверка по факту гибели мужчины в результате наезда локомотива. Предполагается, что погибший не услышал сигналы машиниста.

Трагедия произошла на перегоне Сосновые Родники – Новочунка в Чунском районе. По данным правоохранительных органов, в дневное время пожилой мужчина попал под локомотив и получил смертельные травмы. В полиции предполагают, что погибший не отреагировал на состав из-за слабого слуха. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По факту произошедшего проводится следственная проверка.

В Чунском районе это третий смертельный случай на железной дороге с начала 2019 года. В марте при столкновении автомобиля с поездом погибла женщина в поселке Октябрьском, в июле в поселке Чунском погиб молодой мужчина.