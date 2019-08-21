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Пожилой мужчина погиб при наезде локомотива в Иркутской области

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В Иркутской области проводится проверка по факту гибели мужчины в результате наезда локомотива. Предполагается, что погибший не услышал сигналы машиниста.

Трагедия произошла на перегоне Сосновые Родники – Новочунка в Чунском районе. По данным правоохранительных органов, в дневное время пожилой мужчина попал под локомотив и получил смертельные травмы. В полиции предполагают, что погибший не отреагировал на состав из-за слабого слуха. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По факту произошедшего проводится следственная проверка.

В Чунском районе это третий смертельный случай на железной дороге с начала 2019 года. В марте при столкновении автомобиля с поездом погибла женщина в поселке Октябрьском, в июле в поселке Чунском погиб молодой мужчина.

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