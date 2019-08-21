Снесенную арку горсада воссоздадут в Томске

В Томске в 2019 году планируют начать строительные работы по воссозданию арки томского городского сада. Декоративные работы будут проведены в 2020 году.

Как рассказал РИА «Томск» глава гордепартамента капстроительства Александр Суходолов, заново отстроенная арка будет такой же как ранее снесенная. Проект прошел все экспертизы и согласован Минкультом РФ.

Заммэра Михаил Ратнер пояснил агентству, что в помещениях арки планируется разместить туристский информационный центр. Работы будут финансироваться двумя томскими компаниями.

Арку у входа в городской сад снесли в 2016 году из-за аварийного состояния. Восстановить объект планировали к лету 2017 года, однако переговоры с инвесторами затянулись.