Сотрудники МЧС спасли тонущего мужчину в Калуге

В Калуге сотрудники МЧС спасли мужчину, который тонул в районе Воробьевской переправы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 августа, в необорудованном для купания месте на реке Оке. Спасатели подплыли к тонущему мужчине на лодке «Обь-М 30» и оказали ему помощь, пишет газета «Весть».

Пострадавший был доставлен на берег. От госпитализации он отказался.

В конце июля экипаж шедшего из Новой Зеландии грузового судна спас бывшего австралийского инженера Энтони Маккракена, который на протяжении трех дней дрейфовал в Тихом океане.