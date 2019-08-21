После ночной стрельбы в Краснодаре задержали четырех человек

Четырех человек задержали после ночной перестрелки в Краснодаре. Об этом в среду, 21 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что задержаны выходцы из Дагестана и Чечни.

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как с места происшествия убегают очевидцы. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент со стрельбой произошел на Ставропольской улице в ночь на среду. В ходе конфликта между группой молодых людей неизвестный несколько раз выстрелил в 27-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли — он скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).