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В Германии подсчитали траты на размещение военных США в стране

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Фото: REUTERS/Michaela Rehle
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За последние семь лет Германия потратила €243 млн на размещение на территории страны американских военных. Такие данные следуют из ответа минфина ФРГ на соответствующий запрос депутата бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд, пишет 21 августа Der Spiegel.

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В приведенную сумму входит оплата коммунальных услуг, обслуживание земельных участков и зданий, но при этом не учитываются расходы на строительство, а именно €480 млн — именно столько Германия потратила за семь лет, участвуя в реализации строительных проектов НАТО на своей территории, которыми по большей части пользуются силы США.

По данным издания, в Германии размещено больше американских солдат, чем в любой другой европейской стране, — 35 тыс. человек.

При этом Вашингтон требует от Берлина увеличения расходов на оборону до 2% от ВВП. Нежеланием властей ФРГ это делать ранее в августе возмутился посол США в Германии Ричард Гренелл — по его словам, пока американские налогоплательщики оплачивают размещение своих военных в ФРГ, «немцы тратят свои излишки на внутренние программы». В связи с этим он пригрозил переместить военные базы в Польшу.

В ответ лидер немецких левых в бундестаге Дитмар Барч заявил, что вместе с солдатами Вашингтону стоит забрать из Германии и ядерные ракеты, размещение которых может привезти к ухудшению отношений с Россией.

Однако бундесканцлер Ангела Меркель напомнила, что договоренность о размещении военных была достигнута при Бараке Обаме и ее нужно соблюдать. Кроме того, Берлин уже увеличил расходы на оборону до 1,5% до 2024 года и много инвестировал в инфраструктуру для американских солдат.

Немецкие СМИ заявляют, что отношения Берлина и Вашингтона скатились «на дно», а сами власти двух стран играют в молчанку.

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