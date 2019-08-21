Активность клещей значительно снизилась в ЕАО

Всего четыре человека обратились в медицинские учреждения с укусами клещей за неделю в Еврейской автономной области. Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует соблюдать меры предосторожности при выезде на природу.

По данным специалистов, за весь сезон было зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым боррелиозом. Фактов заражения энцефалитом не выявлено. Лабораторные исследования показали, что переносчиками боррелиоза является треть клещей в регионе.

Жителям ЕАО рекомендовано соблюдать осторожность при выезде на природу или прогулке по паркам, сообщает ИА EAOMedia. В случае укуса клеща необходимо сразу обращаться в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Приморье с начала года зафиксировано более 6,2 тыс. случаев укусов клещей. 13 человек заболели энцефалитом, еще 83 — боррелиозом.