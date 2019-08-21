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Около 40 спортивных объектов построят за три года в Волгоградской области

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Волгоградской области до 2021 года построят и модернизируют более 40 спортивных сооружений в рамках реализации напроекта «Демография».

Так, в Волгограде на стадионе «Монолит» появится современный легкоатлетический центр, в Дубовском районе — футбольный манеж, в Среднеахтубинском районе возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, в Николаевском районе смонтируют искусственное футбольное поле.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру», за последние пять лет в регионе построили порядка 100 спортивных объектов. Среди них — стадион «Волгоград Арена».

В самое ближайшее время в эксплуатацию сдадут крытый плавательный бассейн в селе Старая Полтавка. Его тоже возвели в рамках нацпроекта, в ходе реализации региональной программы «Спорт — норма жизни». В чаше бассейна установили самые современные приборы очистки, дезинфекцию проводят ионами серебра и меди.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области увеличили список участников программы льготной ипотеки, которая реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В него добавили переселенцев из аварийных домов.

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