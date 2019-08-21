Создан купальник защищающий от медуз

Новый купальник поможет защититься от солнца и медуз. Пляжные костюмы изготовила китайский дизайнер Чжань Фань. Создательница купальников явно вдохновлялась культурой Поднебесной. Так что звание модника года ребятам в этих нарядах обеспечено.