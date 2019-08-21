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Контрафактный алкоголь на 3 млн рублей изъяли в Тюменской области

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Полиция в Ишиме Тюменской области пресекла перевозку крупной партии контрафактной алкогольной продукции. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки грузовик, у шофера которого не было разрешительных документов на товар. По его словам, он вез спиртное из Свердловской области.

Позже выяснилось, что алкогольная продукция не была маркирована федеральными специальными и акцизными марками, информирует портал «Наш город». Владельцем товара оказался ранее судимый неработающий 44-летний уроженец города Ишима. В общей сложности из оборота изъяли почти 17 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 3 млн рублей.

Ранее полицейские в Санкт-Петербурге обнаружили 168 т контрафактного алкоголя и около 15 т спиртосодержащей жидкости. В складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района города работали две производственные линии. Там же нашли тару и этикетки, которые предназначались для производства поддельной алкогольной продукции.

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