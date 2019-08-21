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Пять человек пострадали в ДТП в Краснодарском крае

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Пять человек получили травмы в результате столкновения двух машин на трассе в Краснодарском крае. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» вблизи села Молдовановка. По данным ГИБДД, 26-летний водитель Toyota не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Lifan. Оба автомобилиста получили травмы. Также пострадали трое пассажиров Lifan. Все они были госпитализированы. В числе пострадавших двое несовершеннолетних, пишет ИА KrasnodarMedia.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мусоровоз столкнулся с микроавтобусом, который следовал с пассажирами из Уфы в Нижневартовск. Травмы получили 13 человек, семеро из них госпитализированы. Позже 17-летняя пассажирка скончалась в больнице.

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