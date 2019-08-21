Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Саратовской области

В городе Аткарск Саратовской области сгорел нежилой дом. На месте было обнаружено тело погибшего мужчины. Следователи по факту произошедшего проводят проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительной информации, в среду, 21 августа, около 8 утра горожане заметили возгорание нежилого дома на 2-й Товарной. Прибывшие пожарные локализовали огонь, а после тушения обнаружили тело неизвестного мужчины, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В ходе осмотра следователи выяснили, что дом был отключен от газоснабжения и электричества. Основной версией пожара является неосторожное обращение с огнем.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.