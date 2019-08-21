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Пересадки на МЦД сделают бесплатными

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Пересадки со станций Московских центральных диаметров (МЦД) на станции метро будут бесплатными. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По словам чиновника, тарифы на проезд в МЦД будут «максимально сопряжены» с тарифами на городской транспорт. Это значит, уточнил мэр, что значительно будет снижена цена билетов, передает RT.

Собянин отметил, что МЦД станут новым видом наземного транспорта, пишет НСН. Они совместят в себе лучшие черты городского и пригородного транспорта. Он подчеркнул, что МЦД можно назвать наземным метро, которое позволит соединять городские пригороды без дополнительных пересадок.

«В целом это благоприятно скажется на транспортной ситуации и в Подмосковье, и в Москве, и в Центральном транспортном узле в целом», — сказал Собянин.

Составы по комфорту не уступят поездам типа «Москва» и «Ласточка», а вместимость вагонов увеличится на треть. Кроме того, скорость пассажирского движения с запуском МЦД увеличится в 1,5 раза.

МЦД-1 и МЦД-2 запустят в конце 2019 года. Общая протяженность маршрута составит 132 км. На нем будут находиться 57 станций, 19 пересадок на метро, а также МЦК и радиальные направления железной дороги. Поезда будут ходить с интервалами не более шести минут в часы пик. Всего на данный момент планируется создать пять диаметров.

По словам председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, первый этап работ на платформе «Сетунь» МЦД-1 завершится в ноябре 2019 года, сообщает телеканал «360». К маю 2020 года будет создан «комфортный транспортно-пересадочный узел».

20 августа сообщалось, что схемы и указатели в метро обновят к запуску движения на МЦД.

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