Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию. Политика заметили в аэропорту города Олесунн, пишет агентство «Украинские новости».

«Он прилетел в воскресенье 18-го числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт «Жуляны». Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH», — рассказали изданию очевидцы.

Отмечается, что город Олесунн известен рыболовецким туризмом.

Издание напоминает, что на этом же борту Порошенко был замечен в марте 2016 года, когда осуществлял перелет в испанскую Малагу. Владелец самолета не раскрывается.

28 июля Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего он исчез из системы отслеживания. На другом самолете 23 июля улетели в Мюнхен жена Порошенко Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.