Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в бытовом вагончике в Красноярском крае. Жертвами возгорания стали три человека.

Информация о ночном пожаре поступила из поселка Минино в Емельяновском районе. По данным следствия, пожар начался в бытовом вагончике недалеко от садового товарищества «Заимка». Предполагается, что в бытовке находились рабочие, которые подрабатывали колкой дров. Владелец вагончика пояснил, что конструкция использовалась для хранения инструментов и дневного отдыха рабочих, в нем никто не проживал. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Площадь горения составила около 30 кв. м. Личности троих погибших устанавливаются, тела получили значительные термические повреждения. По факту пожара проводится доследственная проверка.