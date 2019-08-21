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Девушке Бориса Джонсона отказали в американской визе

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Фото: TASS/Zuma
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Власти США отказали во въезде Кэрри Саймондс — возлюбленной премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это, предположительно, связано с ее поездкой в непризнанное государство Сомалиленд. Об этом в среду, 21 августа, сообщает газета Daily Mail.

Саймондс планировала отправиться в Соединенные Штаты для участия в работе на некоммерческую природоохранную организацию Oceana, однако американские власти заблокировали ее запрос.

Уточняется, что, в случае если Саймондс проходила регистрацию в электронной системе авторизации путешествий (ESTA), которая позволяет гражданам Великобритании совершать безвизовые краткосрочные поездки в США, ей могло быть отказано автоматически.

При заполнении формы ESTA нужно ответить вопрос о посещении Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали или Йемена после 1 марта 2011 года. Как пишет издание, если заявитель отвечает «да», система может отказать ему в разрешении на въезд.

Известно, что Саймондс в 2018 году посетила непризнанное государство Сомалиленд в Сомали.

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