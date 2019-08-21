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Катер с людьми разбился о камни у берега под Петрозаводском

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Под Петрозаводском два человека на катере разбились о камни у берега. Пострадали оба жителя республики, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Карелия.

Инцидент произошел 19 августа в темное время суток. По информации МЧС, у катера перестала работать навигационная система. Поэтому люди возвращались на берег, ориентируясь по сигнальным огням, пишет ИА «Карелinform».

Около берега катер врезался в камни, люди выпали за борт. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

В июле в Алтайском крае пятеро человек пострадали при столкновении катера с баржей на Телецком озере. Трое получили тяжелые травмы. Причиной инцидента стала плохая видимость в условиях густого тумана.

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