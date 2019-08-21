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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

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Министр обороны России Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах страны. По его словам, ситуация является напряженной из-за усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

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Кроме того, по словам министра, ситуацию усугубляет развертывание системы ПРО США в Польше и Румынии, а также расширение военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Шойгу отметил, что сейчас Россия «реализует комплекс мер», чтобы нейтрализовать эти угрозы.

«В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава», — сказал глава ведомства, открывая заседание коллегии министерства в среду, 21 августа.

По его словам, до конца 2019 года в округ поступит свыше 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники, также продолжится комплектование войск контрактниками — их в этом году отобрано более 9 тыс. человек, отмечает «РИА Новости».

6 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, зачем альянс начал расширяться после окончания холодной войны и распада СССР. По его словам, чтобы Североатлантический альянс смог продолжить существование, ему нужно было расширить пределы своей традиционной зоны ответственности.

В настоящее время Москва нередко указывает на расширение НАТО в сторону российских границ, приводящее к росту напряженности в регионе.

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