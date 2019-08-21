Дэн Стивенс сыграет российского участника в фильме о «Евровидении»

Английский актер Дэн Стивенс, известный зрителям по участию в сериале «Аббатство Даунтон», сыграет российского участника «Евровидения» в фильме о конкурсе от компании Netflix. Об этом пишет Variety.

Стивенс сыграет героя по имени Александр Лемтов, и СМИ предположили, что его прототипом стал российский певец Сергей Лазарев, пишет сайт kp.ru. Отмечается, что фильм снимут в жанре комедии.

Кроме Стивенса к проекту присоединится певица Деми Ловато, а также актеры Уилл Феррелл, Рейчел Макадамс и Пирс Броснан. Сценаристом будущего фильма выступили Феррел и Эндрю Стил, а режиссером — Дэвид Добкин, снявший фильмы «Шанхайские рыцари», «Судья», «Незваные гости» и другие ленты.

Как отмечает телеканал «360», съемки уже начались на территории Исландии и Великобритании, но дата премьеры пока не называется.

По сюжету пара начинающих музыкантов из Исландии получает возможность представить свою страну на международном музыкальном конкурсе, пишет REGNUM.

В июне Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream, с которой выступал от России на «Евровидении» в 2019 году. Артист с номером на конкурсе получил 369 баллов и занял третье место.