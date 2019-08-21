Прямой эфир

Дэн Стивенс сыграет российского участника в фильме о «Евровидении»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Английский актер Дэн Стивенс, известный зрителям по участию в сериале «Аббатство Даунтон», сыграет российского участника «Евровидения» в фильме о конкурсе от компании Netflix. Об этом пишет Variety.

Стивенс сыграет героя по имени Александр Лемтов, и СМИ предположили, что его прототипом стал российский певец Сергей Лазарев, пишет сайт kp.ru. Отмечается, что фильм снимут в жанре комедии.

Кроме Стивенса к проекту присоединится певица Деми Ловато, а также актеры Уилл Феррелл, Рейчел Макадамс и Пирс Броснан. Сценаристом будущего фильма выступили Феррел и Эндрю Стил, а режиссером — Дэвид Добкин, снявший фильмы «Шанхайские рыцари», «Судья», «Незваные гости» и другие ленты.

Как отмечает телеканал «360», съемки уже начались на территории Исландии и Великобритании, но дата премьеры пока не называется.

По сюжету пара начинающих музыкантов из Исландии получает возможность представить свою страну на международном музыкальном конкурсе, пишет REGNUM.

В июне Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream, с которой выступал от России на «Евровидении» в 2019 году. Артист с номером на конкурсе получил 369 баллов и занял третье место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лазарев оценил выступления призеров «Евровидения»
В Сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019