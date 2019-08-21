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Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае

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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
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Град диаметром 3 см выпал в деревне Березник Гамовского сельского поселения Пермского края. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в Центре географических информационных систем Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

По данным синоптиков, такой град выпал из-за поступления очень влажной и неустойчивой воздушной массы, а также одновременного прохождения холодного фронта. Всего за прошедшие сутки в Перми выпал 31 мм осадков, что составляет около 40% месячной нормы.

«Это самый сильный ливень нынешнего лета. С начала августа в Перми выпало уже 160 мм (чуть более двух месячных норм)», — цитирует сообщение метеорологов «РИА Новости».

19 июля град величиной с грецкий орех выпал в Тульской области.

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