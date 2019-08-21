Мать изнасилованной в Удмуртии девочки не захотела отправить ее к психологам

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева рассказала, что изнасилованная семилетняя девочка нуждается в психологической помощи, однако ее мать считает, что с ребенком лучше вообще не разговаривать о случившемся. Об этом омбудсмен заявила в беседе с «РИА Новости» в среду, 21 августа.

В настоящее время специалисты ведут переговоры с женщиной, советуя ей отвезти ребенка в центр реабилитации в Ижевске.

«Наша задача — скорее реабилитировать девочку. Сейчас с ней занимается психолог из глазовского детского дома, но специалистов, умеющих работать с детьми — жертвами сексуального насилия, единицы, и они находятся в центре реабилитации в Ижевске. Сейчас ведем переговоры с мамой, уговариваем ее повезти ребенка в столицу региона», — отметила Авдеева.

По ее словам, девочка проживает в селе в Глазовском районе с мамой, бабушкой и старшей сестрой, однако в момент инцидента гостила у отца в городе Глазове. Омбудсмен отметила хорошее воспитание ребенка и подчеркнула, что семья у нее «очень положительная».

Накануне стало известно, что в Удмуртии мужчина изнасиловал маленькую девочку. По данным следствия, он совершил преступление 4 августа в городе Глазове. На одной из детских площадок злоумышленник увидел семилетнюю девочку и предложил купить ей сладости и покататься на аттракционах. Та поверила ему и пошла с ним. Злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

Следователи отмечают, что после случившегося девочка забежала в магазин и рассказала обо всем продавщице, а та вызвала полицию. Установить преступника удалось при помощи записей камер наружного наблюдения.

Им оказался 56-летний местный житель. Он был неоднократно судим и приговорен к казни, но в 1998 году его помиловали, заменив высшую меру наказания пожизненным сроком, а три года назад освободили по УДО. По информации следствия, он нигде не работал и жил один.

В настоящее время мужчина арестован. Следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям, пишет «Ридус». Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.