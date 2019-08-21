Заселение Хабаровского края людьми изучат по червям и клещам

Ученые в Хабаровском крае намерены использовать новую методику изучения истории заселения территории. Специалисты намерены изучить мокриц, почвенных червей, клещей и других беспозвоночных, которые сопровождают людей.

Методика разработана несколько лет назад после посещения специалистами географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Курильского заповедника на острове Кунашир. По словам ученых, прежде там не водились сухопутные ракообразные мокрицы, они были завезены японцами на вещах или посадочном материале. После этого специалисты решили, что пути миграции человека можно отслеживать по распространению маломобильных организмов, которые обычно сопровождают людей. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Проект получил грант Русского географического общества. Материал для изучения собирают на Сахалине, в Магаданской области, в Приморье, а также в Хабаровском крае. Почву отбирали как вдали от поселений человека, так и в поселках, в том числе на территории древних поселений. Результаты исследования планируется подготовить к весне. Если они совпадут с данными о миграции человека в недавнем прошлом, методику используют на более древних пластах.