Столичные детсады больше не требуют справки об отсутствии контактов с больными

В Москве больше не нужны от родителей справки в детский сад о контактах с больными. Прежде требовалось подтверждение, что ребенок летом не попадал в очаг инфекции. Каждый год поликлиники оформляли около 300 тыс. таких документов. Теперь отслеживать зоны карантина будут в Роспотребнадзоре. Данные о семьях, где заболели малыши, передадут в детские сады. А родителям по смс рекомендуют сходить на осмотр в поликлинику.