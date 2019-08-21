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Закон о поддержке кинематографа планируют принять в Псковской области

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В Псковской области планируют принять закон «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области». Законопроект внесен в областное собрание депутатов по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, закон направлен на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории области. Средства будут направлять в виде субсидий.

В документе прописаны формы и направления поддержки, а также принципы, согласно которым госорганы смогут ее направлять.

В бюджете Псковской области на эти цели предусмотрены 3 млн рублей в рамках программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».

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