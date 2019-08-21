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Суд в Киеве обязал НАБУ возбудить дело против Порошенко и Климкина

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.

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«Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко», — цитирует «РИА Новости» материалы суда.

Автор иска, имя которого не названо, 15 июля подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 УК Украины о злоупотреблении властью или служебным положением. Подробности дела не уточняются.

17 августа американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, которого называют «врагом Порошенко №1», обвинил экс-президента в том, что он в годы своего президентства вывел из страны по меньшей мере $8 млрд.

В настоящее время на Украине расследуется 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.

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