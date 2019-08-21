В Подмосковье воздушный шар сел на линию электропередачи

В Московской области нештатно приземлился воздушный шар. ЧП произошло из-за сильных порывов ветра. Воздушный шар принадлежит воздухоплавательному клубу Magic flight. В воздушном шаре находились семь человек — шесть экскурсантов и один пилот. При приземлении пассажиры выпрыгнули, травм удалось избежать. После посадки воздушный шар повис на столбах. К ликвидации последствий привлекли 15 человек и шесть единиц техники.