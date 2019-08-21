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Число жертв крупного ДТП на юге Якутии выросло до шести

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Фото: ysia.ru
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В больнице умер один из пострадавших в результате ДТП, произошедшего 13 августа на федеральной трассе «Лена» в Нерюнгринском районе Якутии. Таким образом число жертв аварии возросло до шести, сообщили в среду, 21 августа, в Нерюнгринской районной больнице.

Уточняется, что пострадавший, который поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, скончался 19 августа.

Ранее сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших после столкновения легкового автомобиля Toyota и «КамАЗа». Все погибшие и пострадавшие находились в легковой машине.

По словам водителя большегруза, перед лобовым столкновением иномарка на большой скорости выехала на полосу встречного движения.

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