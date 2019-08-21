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Семь человек погибли в Китае из-за наводнения

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Фото: TASS/Zuma/Zou Bixiong
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На китайскую провинцию Сычуань обрушились сильные ливни, вызвавшие оползни и наводнения. Как пишет ТАСС в среду, 21 августа, со ссылкой на местные СМИ, из-за стихии погибли семь человек.

В зоне бедствия находится более 34 тыс. жителей, еще 13,2 тыс. уже эвакуированы. Из-за наводнения пострадали шесть человек, еще более 24 числятся пропавшими без вести.

Накануне было известно о четырех жертвах стихии, местонахождение еще 11 человек было неизвестно.

Ущерб от дождей оценивается в сотни миллионов долларов. По данным «РИА Новости», некоторые дороги оказались заблокированы, некоторые населенные пункты отключены о электричества и водоснабжения. В районы направлены более 200 сотрудников спецслужб.

17 августа в городе Бэйпяо провинции Ляонин прогремел взрыв. Погибли четыре человека, еще 16 пострадали.

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