Новый российский корвет «Гремящий» вышел в море

Новейший российский корвет готов к заключительным испытаниям. «Гремящий» оснащен крылатыми ракетами «Калибр». Военный корабль проведет в Балтийском море три месяца. В ходе заключительного этапа испытаний проверят все системы. Через пару дней к корвету присоединится фрегат «Адмирал флота Касатонов». «Гремящего» собираются передать флоту до конца 2019 года.