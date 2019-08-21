Политический кризис в Италии привел к увольнению премьер-министра

Президент Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра. Об увольнении Джузеппе Конте сообщил во время выступления в сенате. Увольнение премьер-министра стало итогом полуторанедельного кризиса правительства. Конте заявил, что к отставке его подтолкнул партнер по правительству Маттео Сальвини. Лидер партии «Лига» внес в повестку собрания вотум недоверия правительству. На данный момент Маттео Сальвини поддерживают 40% избирателей. Политик приобрел популярность, заняв пост министра внутренних дел. Во время работы лидер правых закрыл порты для шлюпок с мигрантами и гуманитарных кораблей. Также Сальвини активно выступал против антироссийских санкций.