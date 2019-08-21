Афроамериканки запустили новый челлендж в Сети

Афроамериканки заявили о своей уникальности. Девушки запустили челлендж в Сети, в центре внимания — их прически. Пользовательницы выкладывают видеозаписи и коллажи в разных образах. Не остались в стороне и мужчины. Треком челленджа стала известная песня DMX. В припеве исполнитель быстро перечисляет десятки женских имен.