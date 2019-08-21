В Гондурасе суд признал жену экс-президента Лобо виновной в коррупции

Жену экс-президента Гондураса Порфирио Лобо Росу Элену суд признал виновной в коррупции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Верховный суд страны, в среду, 21 августа.

Прокуратура Гондураса обвинила ее в присвоении более $700 тыс., которые предназначались для реализации различных социальных программ.

«Ожидается, что приговор бывшей первой леди будет вынесен 27 августа, ей грозит срок от 58 до 87 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

16 августа стало известно, что в Киргизии будет возбуждено уголовное дело в отношении супруги бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева — Раисы.