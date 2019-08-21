Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 августа

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы в среду, 21 августа. Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

В Москве днем воздух прогреется до 27–29 градусов, а ночью столбики термометров покажут 16–19 градусов тепла.

Жителей Подмосковья ожидает такая же жаркая погода, температура по области будет находиться в пределах 24–29 градусов, а ночью составит 13–18 градусов.

Днем местами возможен небольшой дождь и переменная облачность. Ветер слабый 3–8 м/с.

20 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара в Москву вернулась ненадолго.